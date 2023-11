Jorge Martin hat den MotoGP-Nacht-Sprint in Katar gewonnen und im Kampf um die WM-Krone Boden gut gemacht.

Der spanische Ducati-Pilot siegte am Samstag auf dem Lusail International Circuit vor den Italienern Fabio Di Giannantonio und Luca Marini. Da Weltmeister Francesco Bagnaia nur auf Rang fünf kam, büßte er sieben Zähler auf Martin in der Gesamtwertung ein und hat vor dem vorletzten Saison-Grand-Prix am Sonntag (18.00 Uhr/live ServusTV) nur mehr sieben Punkte Vorsprung.

Martin bot Ducati-Mann Bagnaia einen heftigen Kampf in den ersten Runden. Der Spanier ging am Start am Italiener vorbei, in der ersten Kurve touchierten sich die beiden Piloten leicht, bevor der Weltmeister konterte. Allerdings überholte Martin kurz darauf erneut seinen WM-Kontrahenten und kassierte wenig später auch die an der Spitze fahrenden Alex Marquez und Qualifying-Sieger Marini ein. In der Folge fuhr der 25-Jährige souverän zu seinem bereits achten Sprinterfolg in diesem Jahr. "Der Sieg heute war sehr wichtig, wir haben Punkte aufgeholt. Morgen wird ein großer Tag, hoffentlich geht da noch mehr", war Martin im Ziel zufrieden.

Brad Binder wurde als bester KTM-Pilot Siebenter, Augusto Fernandez (GasGas) sicherte sich als Neunter einen WM-Punkt, während Jack Miller als Zwölfter leer ausging. Das WM-Finale findet nächstes Wochenende in Valencia statt, erst dort wird die Entscheidung um den Titel fallen.