Asphalt-Spezialist Thierry Neuville hat nach seinem Heimerfolg in Belgien auch den Lauf in Spanien gewonnen und seinen insgesamt 15. Erfolg in der Rallye-WM gefeiert.

Der Hyundai-Pilot siegte vor dem Waliser Elfyn Evans im Toyota und seinem spanischen Markenkollegen Daniel Sordo. Der siebenfache Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota) wurde nur Vierter, der Franzose geht im November aber mit 17 Punkten Vorsprung auf Evans ins WM-Finale auf der Formel-1-Strecke in Monza.