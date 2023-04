Das war knapp: Kurz vor der Durchfahrt eines Rallye-Rennwagens kam es zwischen slowenischen und tschechischen Fans zu einer Rangelei mitten auf der Strecke.

Die WRC Rallye Croatia 2023 ist nur um ein Haar einer Tragödie entgangen. Was war passiert? Am Samstag geriet eine Handvoll Fans am Rande der Rennstrecke nahe eines Waldstücks in einen Streit.

In einem Video der Szene ist zu sehen, wie mehrere Männer wild gestikulierend diskutieren, dann wird es auch handgreiflich. Es soll sich dabei um Rallye-Anhänger aus Slowenien und Tschechien handeln. Drei Ordner und ein Polizist versuchen, die Streithähne zu trennen – vergeblich. Die Auseinandersetzung eskaliert immer weiter, dann verlagert sich das Gerangel mitten auf die Rennstrecke!

Zu diesem Zeitpunkt nähert sich bereits mit rasender Geschwindigkeit ein Rallye-Bolide. Die umstehenden Zuschauer dürften bereits das Schlimmste befürchten, denn durch die Menge geht ein nicht überhörbares Raunen.

Kurz vor der drohenden Kollision besinnen sich die Streithähne doch noch und räumen die Straße. Gerade noch rechtzeitig – knapp zehn Sekunden später brettert das Auto genau dort vorbei, wo gerade noch die Rauferei stattfand. Der Rennwagen springt dabei wortwörtlich über die Straße.

Hier die Beinah-Tragödie im Video:

In einem Statement entschuldigten sich die Organisatoren der WRC Rallye Croatia für den Skandal-Vorfall und verurteilte die gefährliche Aktion der Anhänger. Die Beteiligten sollen angezeigt und streng bestraft werden.