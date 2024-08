Kurz vor Olympia-Abschlussfeier: Eiffelturm evakuiert!

Die Olympischen Spiele in Paris werden voraussichtlich ohne große Zwischenfälle am Sonntagabend feierlich zu Ende gehen. Wenige Stunden davor herrschte aber Aufregung vor dem Eifelturm.

Visiting the Eiffeltower just got a little more thrilling ????????????‍♂️#roofer #freesolo #eiffeltower #toureiffel #paris2024 #urbanclimber pic.twitter.com/MdbkacWTbR