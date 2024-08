Die österreichische Medaillen-Hoffnung brauchte nur einen Versuch für die Qualifikation.

Vizeeuropameister Lukas Weißhaidinger hat sich am Montagvormittag im Stade France souverän für das Diskusfinale bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert. Der Oberösterreicher erreichte die Qualifikationsweite von 66 m mit einem Wurf auf 66,72 m im ersten Versuch, damit war das Tagwerk beendet. Das Finale steht am Mittwoch in der Abendsession auf dem Programm (20.25 Uhr).