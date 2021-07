Tennis-Ass Zverev peilt Olympia-Medaille an

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev macht sich mit großem Optimismus auf den Weg zu den Olympischen Spielen.

"Ich fahre da schon hin, um für Deutschland um eine Medaille mitzuspielen", sagte der 24-Jährige in einem am Samstag veröffentlichten Interview bei "sportschau.de". "Das heißt jetzt nicht, dass ich gewinne, aber ich sehe mich schon als Mitfavoriten."

Die Tennis-Bewerbe in Tokio beginnen am nächsten Samstag. Zverev tritt im Einzel - Nummer 1 wird der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein - und Doppel an. "Es ist immer etwas sehr Besonderes, für Deutschland zu spielen", sagte Zverev. "Es ist noch emotionaler, wenn du für dein ganzes Land spielst."