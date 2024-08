Zverev mit Schock-Beichte nach Olympia-Aus

Große Sorge um Alexander Zverev nach dem überraschenden Olympia-Aus im Viertelfinale.

Der Traum von der Titelverteidigung ist für den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev im Viertelfinale von Paris überraschend geplatzt. Der 27-Jährige verlor gegen den Italiener Lorenzo Musetti mit 5:7, 5:7. Was vielen Fans während dem Spiel schon aufgefallen war: Zverev wirkte nicht fit. Er kämpfte sich über den Platz und gab bis zuletzt nicht auf, aber er war nicht bei vollen Kräften. Die erste Vermutung: Die Hitze in der französischen Hauptstadt machte dem Hamburger zu schaffen.

Doch womit niemand gerechnet hat brach nach der Niederlage aus Zverev heraus. Die Nummer 4 der Welt ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Er fliegt nach Monaco, wo er einen Bluttest machen lässt. "Ich muss mich da untersuchen lassen und schauen, was mit mir los ist", erkärt Zverev. Er gesteht auch, dass er die ganze Woche lang Probleme hatte, aber diese verschwiegen hatte.

Auf die Frage, ob es mit seiner Diabetes-Erkrankung zu tun habe winkt er ab: „Wenn was mit deinem Zucker nicht stimmt, hast du das Gefühl, du bist langsamer und hast keine Lust, Sport zu machen. Hier ist es so, dass mir schwindlig wird und ich vier Bälle sehe, die auf mich zukommen. Ich kann gefühlt gar nichts mehr machen.“

US-Tour wackelt

Normalerweise liebt der 27-Jährige hohe Temperaturen, umso bedenklicher ist der plötzliche Leistungsabfall während Olympia. "Es ist an der Zeit zu schauen, was los ist, um wieder in Bestform zu kommen", stellt er klar.

Nächste Woche zieht der Tennis-Zirkus weiter nach Nordamerika. Mit den beiden Masters und den US Open das letzte große Saisonhighlight. Doch Zverev ist sich nicht sicher, ob er die Reise nach Montreal auf sich nehmen wird. Er will erst die Untersuchungen abwarten und dann entscheiden, wie es weitergeht. In den nächsten Tagen könnte eine erfolgreiche Saison unerwartet früh ein Ende finden, mit dem bitteren Aus in Paris als letztes Highlight.