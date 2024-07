Titelverteidiger Zverev stürmt ins Viertelfinale

Weltranglisten-Erste Swiatek in Wimbledon früh out Die bisher größte Überraschung der ersten Turnierwoche in Wimbledon ist am Samstagabend unter geschlossenem Dach im Frauenbewerb passiert: Die topgesetzte Polin Iga Swiatek unterlag der Kasachin Julia Putinzewa in der dritten Runde nach 1:59 Stunden mit 6:3,1:6,2:6.