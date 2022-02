BRONZE! Stadlober mit Medaillen-Sensation

Österreich startet mit einer Medaillen-Sensation! Teresa Stadlober holt sich BRONZE im Skiathlon! Wegen Corona ist sie sogar erst später nach Peking gereist.

Die Wahlsalzburgerin Teresa Stadlober hat gleich in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon die Bronzemedaille geholt. Die 29-Jährige jubelte am Samstag hinter der Norwegerin Therese Johaug und der Russin Natalia Neprjajewa im Skiathlon-Bewerb (je 7,5 km klassisch und Skating) über die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille bei Winterspielen. Teresa ist die Tocher von ÖSV-Präsidentin Roswith Stadlober.

+++ Hier alle Infos im Sport24-Olympia-Ticker +++

Während Topfavoritin Johaug eine halbe Minute vor der Konkurrenz souverän zu ihrer ersten Einzelgoldenen lief, musste sich Stadlober bei Eiseskälte im Zielsprint Weltcupspitzenreiterin Neprjajewa nur um 0,3 Sekunden geschlagen geben. Wenige Sekunden hinter ihr gingen die Finnin Kerttu Niskanen und die schwedische Medaillenhoffnung Frida Karlsson leer aus.

Vater Alois am ORF-Mikrofon voll mit dabei

Für Stadlober erfüllte sich hingegen nach Ct-Wert-Schwierigkeiten im Vorfeld sowie zahlreichen Spitzenergebnissen endlich der Medaillentraum bei Großereignissen. Am ORF-Mikrofon freute sich ihr Vater Alois als Co-Kommentar mit, vor vier Jahren in Südkorea hatte er wegen des fatalen Streckenirrtums seiner auf Medaillenkurs laufenden Tochter noch live mitgelitten. "Unvorstellbar. Wahnsinn. Spitze. Ja, der Fluch ist weg. Morgen gehen wir zur Siegerehrung, super. Wenn sie heute wieder Vierte geworden wäre, wär das ein Wahnsinn gewesen."