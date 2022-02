Short-Track-Gold für Kanadas Männer und Südkoreanerin Choi

Kanadas Männer haben sich am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille in der 5.000 m-Short-Track-Staffel gesichert.

Das Team ergriff die Flucht nach vorn und hielt die südkoreanische Staffel bis zum Schluss auf Distanz. Dritte wurden die Italiener. Die südkoreanische Welt- und Olympiarekordhalterin Choi Minjeong siegte kurz darauf über 1.500 m im Einzel vor der Italienerin Arianna Fontana und der Niederländerin Suzanne Schulting. Die Koreanerin revanchierte sich damit für das Ergebnis über 1.000 m, wo sie Schulting unterlegen war. Während der Olympiasieg für Choi unmittelbar nach der Zieldurchfahrt klar war, entschied ein Zielfoto über Silber und Bronze. Bei den Männern war der kanadische Olympiasieg die bereits vierte Goldmedaille für Charles Hamelin. Dieser hatte seinen ersten Olympiasieg 2010 in Vancouver geholt.