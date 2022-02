Gasser-Herzblatt verfolgte Gold-Sprung mit Gipsbein

Anna Gasser triumphiert als zweifache Olympiasiegerin im Big Air! Ihr verletzter Freund Clemens Millauer verfolgte ihren Gold-Sprung mit Gipsbein auf der Couch.

Statt in Peking im Big Air um Medaillen zu springen, trat Gasser-Freund Clemens Millauer bereits die Heimreise an. Der 27-Jährige kam bei einem Trainingssturz zu Fall, brach sich den rechten Knöchel. Noch in China bekam er einen Gips, danach ging es mit dem ersten Heimflug nach Österreich retour, wo Millauer umgehend von Dr. Fink in Innsbruck operiert wird. "Es ist frustrierend, weil ich unglaublich bereit war, aber so ist das Leben", meint Millauer.

"Alter, das gibt's nicht!"

Den Gold-Sprung seiner Herzdame Anna Gasser verfolgte er mit Gipsbein auf der Couch. "Er ist vor ein paar Stunden in Österreich gelandet, war live vor dem Fernseher dabei", erzählte Gasser nach der Flower Ceremony und einem Telefonat mit ihrem Herzbuben.

Auf Instagram verpackt Millauer seine Jubelschreie über die frischgebackene zweifache Olympiasiegerin in einer Story. "Alter, das gibt's nicht", so Millauer im Clip. "Alle haben mich hier so gut unterstützt. Deshalb bedeutet Olympia-Gold so viel, weil es für das ganze Team ist", meinte Anna Gasser im ORF-Interview.

Gasser erzählte weiter: "Als er sich wehgetan hat, habe ich gar nicht mehr so an den Bewerb gedacht, meine Perspektive hat sich ziemlich verändert. Man denkt sich dann, dass es wichtigere Sachen als die Medaille gibt. Der Clemens ist so eine wichtige Person für mich, eine Stütze. Ich wusste im ersten Moment nicht, wie ich das schaffen soll. In Korea war er die Person, die mir geholfen hat und mich beruhigt hat. Aber ich habe mit ihm vor dem letzten Sprung telefoniert. Irgendwie ist er doch heute mitgefahren".

Nach der bitteren Verletzung gibt es im Hause Gasser/Millauer nun doch etwas zu feiern ...