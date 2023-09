Die Schinkels-Noten zum Schweden-Spiel

Im vorentscheidenden Schweden-Spiel hat Rangnick aus Marko Arnautovic & Co. das Beste herausgezaubert. Plötzlich haben alle Klasse, Angsthasen-Kick gehört der Vergangenheit an. Hat es früher geheißen: "Hoffentlich verlieren wir nicht!", kommen die Österreicher jetzt auf den Platz und sagen: "Wie hoch gewinnen wir?" Und in der Coaching-Zone fuchtelt Ralf "Harry" Rangnick mit seinem magischen Fußballstaberl herum. Der Teamchef selbst kriegt von mir einen Römischen Einser.