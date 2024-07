Nach England-Sieg: "The Killers"-Konzert wird zur Euro-Party

Während das Finale auf der großen Leinwand angezeigt wurde, feierten die Fans sowohl das Live-Konzert als auch das aufregende Spielgeschehen.

Als der Schlusspfiff auf dem Spielfeld ertönte und England sich mit einem 2:1-Sieg über die Niederlande für das Finale der Europameisterschaft qualifizierte, begann die Euro-Party in der O2 Arena. Rote und weiße Konfetti regneten über die begeisterten Zuschauer, die gleichermaßen das musikalische Erlebnis und den Fußballtriumph genossen.

????????THE KILLERS CONCERT TURNS INTO EPIC EUROS WATCH PARTY



Mid-concert, the American rockers hit pause on their UK show to let British fans watch England clinch a spot in the Euro Finals.



As the Three Lions secured their victory, the arena erupted into a massive watch party.



The… pic.twitter.com/nTXeHaRm76