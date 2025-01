4 Stunden vor Anpfiff! WM-Aus für ÖHB-Star Bozovic

Vier Stunden vor dem WM-Auftaktspiel gegen Kuwait (20.30 Uhr, live auf ORF Sport+) trifft Österreichs Handball-Nationalteam ein schwerer Schlag: Ausgerechnet Routinier Janko Bozovic hat sich am Knie verletzt und fällt für die komplette Endrunde aus.

Der beim Khitan Sporting Klub in Kuwait engagierte Janko Bozovic zog sich in einem der letzten Trainings vor Beginn der WM 2025 eine Verletzung im linken Knie zu. Umgehend wurde eine MRT-Untersuchung veranlasst, die am Dienstag Gewissheit für den 39-Jährigen und das Nationalteam brachte. Die Diagnose: Meniskusverletzung und damit WM-Aus.

Youngster Paulnsteiner nachnominiert

Vorsichtshalber wurde bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag Nicolas Paulnsteiner „eingeflogen“. Der 20-Jährige ist in der 1. deutschen Bundesliga beim 1. VfL Potsdam engagiert, wo er in 15 Spielen bislang auf 17 Treffer kommt. Der Linkshänder gilt als große Zukunftshoffnung, erreichte mit dem Jugend-Nationalteam Jahrgang 2004 im Sommer 2024 bei der M20 EHF EURO Rang 6 und darf sich nun in Porec (CRO) erstmals auf der ganz großen internationalen Bühne präsentieren.

„Der Ausfall von Janko Bozovic schmerzt natürlich. Mit ihm vermissen wir einen erfahrenen Mann, der 195 Länderspiele mitbringt, im internationalen Handball nahezu alles gesehen hat und eine Stütze des Nationalteams ist. Wir wünschen ihm eine gute und rasche Genesung. Auf der Position im rechten Rückraum steht Nicolas Paulnsteiner schon lange unter Beobachtung. Er wurde bereits zu Trainingslehrgängen des A-Nationalteams eingeladen, kennt die Spieler und auch das System. Er soll einerseits Boris Zivkovic auf dieser Position entlasten und natürlich selbst Akzente setzen. Auch ohne Janko Bozovic bleiben unsere Ziele für das Turnier unverändert und wir wollen mit einem Sieg über Kuwait heute in die WM starten", sagte ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser.