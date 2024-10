Team Vienna triumphierte bei 3x3-Masters in Wuxi

Team Vienna mit Sensation bei Masters-Turnier

Die 3x3-Basketballer vom Team Vienna haben am Mittwoch beim Masters-Turnier-Stop in Wuxi (China) und damit zum zweiten Mal in dieser Saison triumphiert. Nach Platz zwei in der Gruppenphase steigerten sich Turnier-MVP Toni Blazan, Quincy Diggs, Enis Murati und Fabio Söhnel von Spiel zu Spiel und setzten sich im Finale mit 22:20 gegen das Team aus Amsterdam durch.

2. Platz fixiert

Die Austro-Truppe festigte damit den zweiten Platz in der Saisonwertung und kann wohl für das Final-Turnier der besten zwölf Teams im November in Hong Kong planen.