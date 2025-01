Djokovic klagt an: "Regierung hat mich vergiftet!"

Tennis-Superstar Novak Djokovic erhebt schwere Vorwürfe! Die australische Regierung soll den Serben "vergiftet" haben.

Weil er während der Coronapandemie nicht geimpft war, wurde Djokovic vor den Australian Open 2022 in einem Quarantäne-Hotel festgehalten und musste schließlich die Heimreise antreten.

Der 37-Jährige blickt auf die Zeit zurück und erhebt bei der CQ schwere Vorwürfe: "Ich hatte einige gesundheitliche Probleme. Und mir wurde klar, dass man mir in diesem Hotel in Melbourne Nahrungsmittel gegeben hatte, die mich vergiftet hatten."

Von Notfallteam behandelt

"Es war wie eine Grippe, nur eine einfache Grippe. Aber als die Tage vergingen und mich eine einfache Grippe so sehr in Mitleidenschaft zog, habe ich mich zu Hause von einem medizinischen Notfallteam behandeln lassen. Das geschah mehrmals und ich habe toxikologische Tests machen lassen", so Djokovic, der der australischen Regierung die Schuld in die Schuhe schiebt.

Der Serbe meint: "Ich habe das nie öffentlich erzählt, aber ich habe wirklich hohe Schwermetall-Werte festgestellt. Ich hatte sehr hohe Blei- und Quecksilber-Werte."