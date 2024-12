Harry Potter "zaubert" für Australiens Rugby-Nationalteam

Harry Potter scheint der Zauberwelt den Rücken gekehrt zu haben und versucht sich nun als Sportler.

Im Dezember 1997 erblickte in Wimbledon Harry Potter das Licht der Welt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um den von J.K. Rowling erschaffenen Magier - das erste Buch der "Harry-Potter-Serie" wurde ein halbes Jahr zuvor veröffentlicht. Vielmehr geht es um den mittlerweile 27-jährigen Rugby-Profi Harry Potter, der Ende November sein Debüt für das australische Nationalteam feierte.

Potter: "Habe schon eine ganze Menge gehört."

Namenswitze sind für den gebürtigen Engländer schon zur Gewohnheit geworden, doch Potter nimmt das Ganze gelassen. "Es ist eine gute Herausforderung für Journalisten, ob ihnen ein einzigartiges oder originelles Harry-Potter-Wortspiel einfällt", erklärte der Wahl-Australier. "Ich habe schon eine ganze Menge gehört und es macht mir nichts aus. Ich finde es meistens auch ganz witzig, ein bisschen ein originellerer Inhalt wäre allerdings schön. Aber ich sehe nicht, dass das in nächster Zeit passiert."

Potter wurde zwar in England geboren, zog allerdings mit zehn Jahren nach "Down Under". Vor einem Monat lief der Outside Back, der von seinen Teamkollegen "Zauberer" genannt wird, erstmals für die australische Rugby-Nationalmannschaft auf. Die "Wallabies" mussten dabei eine 13:27-Niederlage gegen Schottland einstecken. Ausgerechnet in Edinburgh, wo der Großteil der Harry-Potter-Bücher verfasst worden war.