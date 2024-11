Rad-Talent stirbt an seinem 19. Geburtstag

Alle dachten, Tuur Hancke habe nur eine harmlose Erkältung.

Große Trauer um Tuur Hancke. Das belgische Rad-Talent ist an einer dramatischen Infektion gestorben – ausgerechnet an seinem 19. Geburtstag.

„Er kehrte vom Unterricht in sein Wohnheim zurück, weil er sich nicht wohl fühlte“, zitiert „Het Nieuwsblad“ Tuurs Vater. „Er dachte an eine Erkältung, weil er am Sonntag im Regen mit dem Rad gefahren war. Als es nicht besser wurde, ging er zum Arzt.“

Tödliche Blutvergiftung

Doch auch der Mediziner vermutete nur einen grippalen Infekt und schickte den jungen Mann wieder nach Hause. „Im Wohnheim angekommen, verschlechterte sich sein Zustand weiter“, schildert der Vater.

Erst jetzt wurde das Rad-Talent ins Krankenhaus gebracht und bekam dort Antibiotika. Als es schien, Tuur würde es wieder besser gehen, bekam er plötzlich einen Schock. „Zunächst konnte er wiederbelebt werden. Aber um 2 Uhr morgens war er tot“, so der trauernde Vater.Laut der Rettungsdienst-Chefin erlitt der 19-Jährige eine tödliche Sepsis.