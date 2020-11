Mike Tyson feierte nach 15 Jahren Ring-Comeback

Box-Oldies Mike Tyson und Roy Jones Jr. lieferten sich einen harten Fight.

Es ist das Sport-Comeback des Jahres! Box-Legende Mike Tyson ist im Alter von 54 Jahren wieder in den Ring gestiegen und hat einen beeindruckenden Kampf abgeliefert. Er trat um 5.30 Uhr (MEZ) gegen den drei Jahre jüngeren Roy Jones Jr. (51) in einem Showkampf über acht Runden (je zwei Minuten) an.

Der ehemalige Box-Weltmeister im Schwergewicht ging in der ersten Runde sofort in die Offensive und kämpfte als wäre er nie weggewesen. Obwohl er beim Showkampf gegen Roy Jones Jr. im Staples Center von Los Angeles der bessere Boxer ist, endet der Fight der beiden "Box-Opas" mit einem Unentschieden.

Tyson sagte nach dem Kampf: "Ich bin zufrieden mit diesem Unentschieden." Sein Gegner stieg 2018 zuletzt in den Ring, als er den Amerikaner Scott Sigmon bezwang. Jones ist ebenfalls Ex-Weltmeister und der einzige Boxer, der seine Karriere im Halbmittelgewicht begann und später im Schwergewicht Titel gewinnen konnte.