Nächster Gegner unserer Handball-Helden steht fest

Österreichs Handball-Team träumt bei der WM weiter von dem großen Coup. Jetzt steht der nächste Gegner in der Hauptrundengruppe fest.

Nach den Niederlanden und Ungarn hat sich am Sonntag wie erwartet auch Nordmazedonien das Ticket für Österreichs Hauptrundengruppe bei der WM in Kroatien, Norwegen und Dänemark geholt. In Varazdin setzte sich die Balkan-Truppe im abschließenden Vorrundenspiel gegen den punktelosen WM-Debütanten Guinea mit 29:20 (14:10) durch und ist damit nicht mehr aus den Top drei zu verdrängen. Ab 20.30 Uhr steht noch das Duell zwischen den Niederlanden und Ungarn um Platz eins an.