ÖHB-Frauen in letztem EM-Härtetest gegen Deutschland

Österreichs Frauen-Handball-Team absolviert in Innsbruck den letzten Härtetest vor der Heim-EM. Gegner ist Deutschland, der WM-Sechste, der am Sonntag eine Standortbestimmung für das ÖHB-Team liefert.

Österreichs Handballerinnen stehen vor dem finalen Testlauf zur Heim-Europameisterschaft. In der Olympiahalle in Innsbruck trifft das Team von Monique Tijsterman am Sonntag (15:15 Uhr/live ORF Sport +) auf Deutschland, den WM-Sechsten von 2023. Der letzte Testgegner ist für das ÖHB-Team ideal, um die Form vor dem Turnierstart zu überprüfen.

Härtetest gegen physisch starke Gegner

„Es ist genau der richtige Gegner“, betonte Kreisläuferin Josefine Hanfland, die selbst in der deutschen Bundesliga beim Thüringer HC aktiv ist. „Es wird ein schnelles, hartes Spiel. Aber genau das brauchen wir. Eine physisch starke Mannschaft.“

Die Deutschen belegten bei der WM 2023 den sechsten Platz und wurden bei der EM 2022 Siebente. Für das ÖHB-Team ist das Spiel eine wichtige Standortbestimmung. „Wir kennen viele Spielerinnen aus der deutschen Liga, das könnte ein Vorteil sein“, fügte Hanfland hinzu.

Formaufbau für die Heim-EM

Die bisherigen Tests in Stockerau brachten dem ÖHB-Team Selbstvertrauen. Nach einem knappen 26:25-Sieg gegen Tschechien und einem klaren 34:21-Erfolg gegen die Ukraine sieht Tijsterman Fortschritte. „Die letzten Spiele haben uns viel gebracht. Jetzt geht es nur mehr darum, uns den Feinschliff zu holen“, erklärte die niederländische Teamchefin.

EM-Auftakt in Innsbruck

Die Heim-EM beginnt für Österreich am 28. November gegen die Slowakei. Ein Sieg zum Auftakt ist Pflicht, bevor es am 30. November gegen Titelverteidiger Norwegen geht. Am 1. Dezember folgt das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Hauptrunde gegen Slowenien.

„Die EM ist ein großes Highlight“, sagte Kapitänin Petra Blazek. Bei der erstmals mit 24 Nationen ausgetragenen Europameisterschaft wird die zweite Turnierphase für die ÖHB-Frauen in der Wiener Stadthalle ausgetragen.