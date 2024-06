Erster Blut-Crahs bei Tour de France vor dem Start

Am Samstag kam es vor dem Start der ersten Etappe in Florenz zu einem Zusammenstoß mit einem Zuschauer. Ein Sprecher des Teams Soudal-Quickstep bestätigte dies auf Anfrage, konnte aber keine Details dazu nennen. Bei Hirt seien zwei Zähne beschädigt worden.

Auf der Plattform X postete Team-Chef Patrick Lefevere ein Foto des verletzten Profis mit beschädigten oberen Schneidezähnen und wütete: "Es gibt 100 Regeln für das Team, aber jemand mit Rucksack ließ Jan Hirt zwischen den Autogrammstunden und dem Bus stürzen." Laut Angaben des Sprechers sei der Start chaotisch gewesen. Viele Zuschauer hätten sich rund um die Busse aufgehalten.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. ????????????.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH