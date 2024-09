Felix Gall jagt zweite Rad-WM-Goldmedaille

Mit gleich 32 Aktiven startet Österreich in die am Samstag in Zürich beginnende XXL-Rad-WM. Im Fokus steht Tour-de-France-Held Felix Gall, der seine zweite Goldmedaille anpeilt.

Highlight ist das abschließende Herren-Straßenrennen am 29. September, bei dem wir mit Felix Gall und Felix Großschartner gleich zwei Medaillen-Kandidaten im Rennen haben. Die beiden Kapitäne werden im WM-Rennen von Michael Gogl, Tobias Bayer, Sebastian Schönberger und Emanuel Zangerle unterstützt. Gall, der nach seinem Tour-Etappensieg im Vorjahr zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt wurde, hatte schon einmal Gold gewonnen - bei der WM 2015 im US-amerikanischen Richmond hatte der Osttiroler sensationell bei den Junioren zugeschlagen.

Schweinberger will Medaillen-Coup wiederholen

Bei der WM 2024 will auch Christina Schweinberger ihren Medaillen-Coup wiederholen: Im Einzelzeitfahren am Sonntag zählt die Tirolerin zum erweiterten Favoritinnenkreis. Im Vorjahr in Glasgow hatte die 27-jährige Tirolerin die Bronzemedaille gewonnen, genauso wie vergangene Woche bei der EM in Belgien. Außerdem wird Tabea Huys Zeitfahren antreten, die 18-Jährige hatte sich bei der EM in einer internen Qualifikation gegen Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer durchgesetzt.

Die XXL-WM wird erstmals mit Paracycling-Wettkämpfen abgehalten. Dadurch wächst die Anzahl von Medaillenentscheidungen von 13 auf 66 an. Cycling Austria ist mit insgesamt 32 Athleten vertreten, darunter auch Thomas Frühwirth, der zweimalige Paralympics-Silbermedaillengewinner von Paris. Der Steirer tritt wie die Männer-Elite am 29. September im Para-Straßenrennen an, das Einzelzeitfahren steigt am Dienstag.