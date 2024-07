Todes-Drama bei Tour of Austria

Im Rahmen der Tour of Austria kam es auf der Königsetappe zu einem tragischen Unfall. Ein norwegischer Fahrer kam dabei ums Leben.

Die Königsetappe der Tour of Austria am Samstag ist von einem tödlichen Unfall eines norwegischen Profis überschattet worden. Der 25-Jährige kam nach Angaben des Veranstalters in der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut zu Sturz und erlag seinen Verletzungen. Details über den Unfallhergang waren vorerst nicht bekannt. Die Etappe wurde vom Italiener Filippo Ganna (Ineos) gewonnen, die Siegehrung wurde aufgrund des tragischen Ereignisses abgesagt.

Ob die Rundfahrt fortgesetzt wird, war am Vorabend der letzten Etappe von Kufstein nach Kühtai noch offen. In der Gesamtwertung führt der Italiener Diego Ulissi (UAE).