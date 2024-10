"Brunos" für Kiteishvili, ÖFB-Team, Sabitzer, Pacult

Bruno Gala veranstaltet von spusu: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Otar Kiteishvili (Sturm Graz) ist am Montagabend bei der 28. Bruno-Gala im Globe Wien als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Team der Saison wurde Österreichs Fußball-Auswahl, die Auszeichnung für den Trainer der Saison ging an Peter Pacult (Austria Klagenfurt), jene für den Legionär des Jahres an Marcel Sabitzer (Dortmund). Zum Tormann der Saison wurde Alexander Schlager (Salzburg) gekürt, Christian-Petru Ciochirca erhielt den "Bruno" für den Schiedsrichter der Saison.

Ehrenpreis für Andreas Ulmer

Die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga nahm Daniel Maderner (GAK) in Empfang, einen Ehrenpreis gab es für Andreas Ulmer. Als Spielerin der Saison wurde Claudia Wasser (Vienna) geehrt, deren Club auch den Titel für das beste Frauen-Team einheimste. Legionärin der Saison wurde Barbara Dunst (Frankfurt). Die Wahl wurde von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert.

Alle Bruno-Preisträger 2024

