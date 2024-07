ÖSV-Paar feiert Traumhochzeit

Die beiden Snowboarder Sabine Schöffmann und Alexander Payer haben sich ein Jahr nach ihrer Verlobung das Ja-Wort gegeben.

Kärnten. Das ÖSV-Paar Sabine Schöffmann (32) und Alexander Payer (34) feierten in der "Alten Schule" in Ferlach eine Traumhochzeit. Die beiden gaben sich die beiden am Samstag vor 120 Gästen das Ja-Wort. Die Trauung wurde von einer Freundin gestaltet.

"Es war ein so toller Tag und wir sind dankbar, dass sich alle die Zeit genommen haben und mit uns gefeiert haben", sagte die Braut einen Tag nach der Hochzeit gegenüber "Kleine Zeitung" und fügt hinzu: "Ich heiße jetzt Sabine Payer, wobei ich Bine Payer bevorzuge!"

© Instagram/@alexanderpayer

Die beiden Snowboarder hatten sich im Vorjahr im Südtirol-Urlaub verlobt. Die Hochzeitsreise geht für die beiden nach Frankreich. Sie wollen dort einige Rad-Touren fahren.