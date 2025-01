Marathon-Match! Teenager Tien schlägt Medwedew in Melbourne

Daniil Medwedew, dreifacher Australian-Open-Finalist, scheitert überraschend in der 2. Runde. Der 19-jährige US-Amerikaner Learner Tien besiegt den Russen nach fast fünf Stunden im Entscheidungssatz.

Überraschung bei den Australian Open! Daniil Medwedew, Mitfavorit und Nummer fünf der Setzliste, ist in der 2. Runde ausgeschieden. Der 19-jährige US-Amerikaner Learner Tien setzte sich am Donnerstag in einem Marathon-Match mit 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 7:6 durch und sorgte damit für die bislang größte Sensation des Turniers.

Spielverlauf

Das Match dauerte 4 Stunden und 53 Minuten und endete erst um 2:55 Uhr Ortszeit. Medwedew kämpfte sich nach einem Rückstand von zwei Sätzen zurück und rettete sich in den Entscheidungssatz. Im finalen Match-Tiebreak führte der Russe bereits mit 6:4, konnte diese Führung jedoch nicht halten. Tien verwandelte seinen zweiten Matchball und feierte damit den größten Sieg seiner Karriere.

Hintergrund

Tien, aktuell die Nummer 121 der Welt, trifft in der nächsten Runde auf den Franzosen Corentin Moutet. Für Medwedew, der 2021 und 2022 im Finale von Melbourne stand, bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag. Bereits in der 1. Runde musste der 28-Jährige fünf Sätze gegen den thailändischen Außenseiter Kasidit Samrej kämpfen.

Weitere Ergebnisse

Während Medwedew scheiterte, setzte sich der topgesetzte Jannik Sinner gegen den australischen Lokalmatador Tristan Schoolkate nach Startschwierigkeiten in vier Sätzen durch. Auch Iga Swiatek und Taylor Fritz meisterten ihre Matches souverän, während Lucas Miedler im Doppel erfolgreich war.