Rekordjäger Djokovic knackt nächsten Meilenstein

Rekord-Grand -Slam-Sieger Novak Djokovic hatte in der zweiten Australian-Open-Runde

Zwar musste Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic in der zweiten Runde der Australian Open erneut einen Satz abgeben, doch am Ende feierte der Serbe einen souveränen 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2-Sieg gegen den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria. Mit diesem Erfolg schrieb Djokovic Geschichte, indem er mit seinem insgesamt 430. Match bei einem Grand Slam einen weiteren Rekord aufstellte und damit den Schweizer Roger Federer überflügelte.

„Ich bin gesegnet, dass ich heute einen weiteren Rekord aufstellen konnte. Ich liebe diesen Sport und den Wettkampf“, sagte der zehnfache Melbourne-Sieger. In der dritten Runde trifft der Weltranglisten-Siebte nun auf den als Nummer 26 gesetzten Tschechen Tomas Machac.

Alcaraz & Zverev machen kurzen Prozess

Ebenfalls in der nächsten Runde: Der spanische Youngster Carlos Alcaraz (ATP-3.), der gegen Yoshihito Nishioka aus Japan ein echtes Showmatch ablieferte und in nur 81 Minuten mit 6:0, 6:1, 6:4 den Platz verließ. Sowie Alexander Zverev (ATP-2). Der Deutsche, der seine Jagd auf seinen überfälligen ersten Major-Titel in Runde drei fortsetzt, ließ dem Spanier Pedro Martinez beim 6:1,6:4,6:1 keine Chance.