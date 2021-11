Mit der Niederlage ist die Saison für den Schotten beendet.

Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray hat beim Masters-Turnier in Paris-Bercy eine bittere Niederlage kassiert. Der Schotte unterlag in der ersten Runde dem Deutschen Dominik Koepfer in Duell zweier Wien-Teilnehmer nach sieben vergebenen Matchbällen 4:6,7:5,6:7(9:).