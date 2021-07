Im letzten Satz der Partie lag Tomljanovic bereits mit 4:0 voran, während Ostapenko eine medizinische Auszeit, aufgrund einer Bauchverletzung, forderte. Das löste Misstrauen bei der Australierin aus. Deshalb wandte sie sich an den Stuhlschiedsrichter: "Du weißt, dass sie lügt, oder? Wir wissen es alle."

Nach einer kurzen Behandlungspause wurde das Match fortgesetzt. Tomljanovic gewann das Match letztendlich mit 4:6, 6:4 und 6:2. Nach ausgiebigem Jubel eskalierte die Situation beim Handshake: "Du hast null Respekt", rief Ostapenko ihrer Gegenspielerin zu. Laut der Lettin sei ihr Verhalten schrecklich gewesen. Die Siegerin bezeichnete das Benehmen ihrer Kontrahentin als schändlich und lächerlich.

The end of Ostapenko-Tomljanovic.



“Your behavior is terrible, terrible!”

“You’re the one to talk!”

“You have zero respect, yes?”



"The worst player on the tour."