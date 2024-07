Alcaraz triumphiert in Wimbledon gegen Djokovic

Wieder gewinnt Carlos Alcaraz. Der spanische Tennisprofi lässt Novak Djokovic im Wimbledon-Finale diesmal keine Chance.

Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat zum zweiten Mal nacheinander in Wimbledon triumphiert und einen Allzeit-Rekord von Novak Djokovic verhindert. Der 21-Jährige setzte sich in der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels beim Rasenklassiker in London mit 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) durch und feierte damit seinen vierten Grand-Slam-Titel.

Alcaraz dominiert von Anfang an

In einem vor allem in den ersten beiden Sätzen erstaunlich einseitigen Finale zeigte Alcaraz eine starke Leistung und dominierte das Generationen-Duell. Der Weltranglisten-Dritte setzte die frühere Nummer eins der Welt erheblich unter Druck und bot Djokovic kaum Chancen. Erst als er bei 5:4 im dritten Satz zum Sieg aufschlug und drei Matchbälle in Serie hatte und ausließ, verlor Alcaraz nur kurzzeitig seine Souveränität.

Djoker verpasst Rekord

Der serbische Tennisstar Djokovic verpasste die Revanche für die Final-Niederlage von 2023 deutlich. Er hätte mit einem Erfolg seinen 25. Grand-Slam-Titel holen und damit einen Allzeit-Rekord vor der Australierin Margaret Court (24) aufstellen können. Zudem bleibt der Wimbledon-Rekord der Herren mit acht Titeln beim Schweizer Roger Federer.

Alcaraz in 4 Finalis ohne Pleite

2023 hatte sich Alcaraz im Wimbledon-Endspiel in fünf Sätzen gegen Djokovic behauptet. Er ist in seinen vier Grand-Slam-Endspielen noch unbesiegt und damit erst der zweite Tennisspieler nach Federer in der Open Ära seit 1968, dem das gelingt.