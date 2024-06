Djokovic nach Knieverletzung bereit für Wimbledon

Der siebenfache Wimbledonsieger Novak Djokovic ist für sein Antreten am Dienstag in der ersten Wimbledon-Runde guten Mutes.

Der 24-fache Major-Sieger hatte sich ja nach dem gewonnenen Achtelfinale der French Open einem Eingriff am rechten Knie unterzogen. Nun habe er sein Knie maximal ausgetestet, seit er in London angekommen ist.

"Als es in Paris in der vierten Runde passiert ist, habe ich mich sehr schnell für eine Operation entschieden. Es war sehr zweifelhaft, ob ich es bis Wimbledon schaffen werde", bestätigte Djokovic. Der Serbe ist vergangenen Sonntag in London eingetroffen und er habe seither eine sehr gute Trainingswoche gehabt. "Ich habe Punkte und Trainingssätze mit (Jannik) Sinner, Frances Tiafoe, mit (Daniil) Medwedew, Emil Ruusuvuori und Holger Rune gespielt", verriet der 37-jährige Serbe.

Das Knie sei gegen diese Topspieler fast bis ans Maximum getestet worden. Djokovic, der in London seinen 25. Major-Sieg und damit den alleinigen Rekord anstrebt, wird mehr nach seinem Auftaktmatch gegen den tschechischen Qualifikaten Vit Kopriva sagen können. "Da werde ich mehr Feedback haben, wie mein Knie in einem best-of-five-Grand-Slam-Match reagiert", so der Weltranglisten-Zweite. "Besonders, weil es Wimbledon ist, das Turnier von dem ich schon als Kind geträumt habe, war allein der Gedanke, es zu verpassen, nicht korrekt."