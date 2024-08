Dominic Thiem: Jetzt entscheidet sich sein US-Open-Schicksal

Am Mittwoch entscheidet sich, ob sich Tennis-Ass Dominic Thiem mit dem Tennis-Racket von der Stätte seines größten Erfolges verabschieden darf.

Nach seinem Erstrunden-Aus vor drei Wochen in Kitzbühel hatte Thiem noch erklärt, zum letzten Mal bei den US Open in New York (26.8.-8.9.) spielen zu wollen - notfalls über die Qualifikation, die am 19. August startet. Doch auf der offiziellen Nennliste für die US-Open-Quali schien Thiem nicht auf. Offenbar hofft die ehemalige US-Open-Champion auf eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Warten auf Entscheidung über Wildcard

Der Sieg in Flushing Meadows 2020 war zugleich der größte Karriere-Erfolg der ehemaligen Nummer 3 der Welt. Zu den startberechtigten Top 108 (Thiem ist nur mehr ATP-Nr. 211) stehen vier Spieler mit geschütztem Ranking (nach Verletzungen) fix im Hauptfeld. Dazu kommen 16 Wildcards („Frei-Startplätze“), die allerdings, wie man hört, schon so gut wie weg sind. Ob Thiem zu den „Auserwählten“ zählt, wollen die Organisatoren am Mittwoch (14. August) bekannt geben.

Sonst bleibt Sebastian Ofner (ATP-58) unser einziger US-Open-Starter.