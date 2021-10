Dominic Thiem und WWF gegen Wildtierkriminalität

Millionen Tiere jährlich getötet.

Dominic Thiem und die Naturschutzorganisation WWF Österreich haben am Samstag auf das Problem der internationalen Wildtierkriminalität aufmerksam gemacht und ein entschlossenes Vorgehen dagegen gefordert. "Wilderei verursacht unvorstellbares Leid und gefährdet bedrohte Tierarten wie Tiger oder Elefanten. Deshalb unterstütze ich den WWF im Kampf gegen die Wilderei", sagte der Tennis-Profi. In einem Video Thiem dazu auf, seinem Beispiel zu folgen.

Der illegale Handel mit Wildtieren mache einen jährlichen Umsatz von bis zu 20 Milliarden Euro. "Doch das Problem wird oft nicht ausreichend ernst genommen - es gibt zu wenige Kontrollen und zu geringe Strafen", meinte Georg Scattolin, verantwortlich für Artenschutz beim WWF Österreich. Alleine 20.000 Elefanten fallen der Profitgier jährlich zum Opfer. Wilderei hat mehrere wichtige Tierarten an den Rand der Ausrottung getrieben oder schon ganz verschwinden lassen. So wurde etwa der letzte Tiger in Vietnam 2002 gesehen.