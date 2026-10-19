Tennis-Coup: Tagger wirft Topstar raus, Kraus legt nach

Lilli Tagger schlägt gesetzte Ex-Top-12-Spielerin, Sinja Kraus profitiert von einer Aufgabe. Beide Österreicherinnen stehen im Achtelfinale von Osaka.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreichs Tennis-Damen sorgen in Japan für Furore. Lilli Tagger (18) schießt beim WTA-250-Turnier in Osaka die als Nummer fünf gesetzte Russin Liudmila Samsonova mit 6:3, 6:3 aus dem Bewerb. Und auch Sinja Kraus (24) steht im Achtelfinale. Die Wienerin setzt sich gegen die US-Amerikanerin Caty McNally durch, die beim Stand von 6:3, 3:1 aus Sicht der Österreicherin aufgeben muss.

Tagger lässt Samsonova keine Chance

73 Minuten benötigte Tagger für ihren nächsten Erfolg gegen die frühere Nummer zwölf der Welt. Die Osttirolerin gab dabei kein einziges Aufschlagspiel ab und ließ nicht einmal einen Breakball zu.

Bereits im Frühjahr hatte Tagger die Russin beim Turnier in Linz mit 6:2, 7:6 geschlagen. Auch diesmal fand Samsonova gegen die druckvollen Schläge der 18-Jährigen kaum Mittel.

Im ersten Satz nahm Tagger ihrer Gegnerin zweimal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang gelang ihr das entscheidende Break zum 4:2. Mit einem Rückhand-Winner verwandelte die Weltranglisten-57. nach 73 Minuten ihren Matchball.

Nach drei Niederlagen in Folge meldet sich die ehemalige French-Open-Juniorensiegerin damit eindrucksvoll zurück.

Im Achtelfinale wartet die Siegerin des Duells zwischen der Tschechin Tereza Valentova und der Chinesin Zhang Shuai.

Kraus profitiert von McNally-Aufgabe

Auch Sinja Kraus setzt ihren Erfolgslauf in Osaka fort. Nach dem Qualifikationssieg gegen die frühere Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin schlägt die Wienerin nun Caty McNally.

Dabei hatte Kraus im ersten Satz gleich zweimal eine Breakführung aus der Hand gegeben. Doch im Finish schlug sie zurück, holte sich erneut den Aufschlag ihrer Gegnerin und servierte den Durchgang mit einem Ass zum 6:3 aus.

Auch im zweiten Satz erwischte die 24-Jährige den besseren Start. Beim Stand von 1:2 aus Sicht McNallys musste die Amerikanerin wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Wenig später gab sie bei 1:3 auf.

Für Kraus war es zugleich die Revanche für ihre Dreisatzniederlage gegen McNally beim ITF-Turnier in Brescia im Vorjahr.

Im Achtelfinale bekommt es die Weltranglisten-76. entweder mit der an Nummer vier gesetzten Australierin Talia Gibson oder der britischen Qualifikantin Harriet Dart zu tun.