Ex-Tennis-Star lebt noch mit Ex zusammen

Schauspielerin Sara Foster bestätigte die Trennung von Ex-Tennis-Star Tommy Haas.

Der Verdacht, den das "People"-Magazin bereits im August hatte, wurde nun untermauert: Ex-Tennis-Ass Tommy Haas und Ehefrau Sara Foster haben sich nach 18 gemeinsamen Jahren getrennt. Das bestätigte die 43-Jährige im Interview mit dem Radiosender "SiriusXM". Der Deutsche und die Amerikanerin waren seit 2006 ein Paar, geheiratet haben die beiden allerdings nie. Mit den beiden Töchtern Valentina und Josephine lebten der ehemalige Weltranglistenzweite und seine Partnerin in einem Haus in Los Angeles.

Foster: "Er bleibt für immer in unserer Familie."

Und das tun sie immer noch, wie Radiomoderator Jeff Lewis Sara Foster entlockte. "Moment mal, ihr lebt zusammen im selben Haus?", fragte er, was die Schauspielerin bejahte. Allerdings würden sich die beiden kein Zimmer mehr teilen. Kein Anzeichen von bösem Blut. Auch Fosters Schwester, die bei dem Interview anwesend war, bestätigte dies: "Tommy ist ein toller Kerl, er ist ein toller Vater. Er isst heute Abend mit meinem Mann und unserem anderen Schwager Tom zu Abend. Er bleibt für immer in unserer Familie", so Erin Foster.