Thiem muss sich nach klarer Niederlage aus Kitzbühel verabschieden

Dominic Thiem musste sich in seinem letzten ATP-Match in Kitzbühel dem argentinischen Nobody Thiago Agustin Tirante (ATP-101) 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Dominic Thiems Abschieds-Show beim größten Sandplatzturnier des Landes endet bereits in der ersten Runde. Der Niederösterreicher musste sich in der Night-Session am Centre Court von Kitzbühel, wo er 2019 den Titel holen konnte, dem Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP-101) 2:6, 4:6 geschlagen geben.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Im ersten Satz erwischte die ehemalige Nummer 3 der Welt einen Horrorstart. Tirante zog mit zwei Breaks schnell auf 4:0 davon. Erst dann konnte der gefeierte Lokalmatador erstmals anschreiben. Der Satz ging mit 2:6 klar an den Argentinier. Das Publikum in der Gamsstadt war geschockt, auch Thiem-Freundin Lili Paul-Roncalli saß ratlos in der Box.

Im zweiten Satz wirkte Thiem gelöster. Konnte mit seinem Gegenüber mithalten, zeigte ansatzweise auch wieder alte Stärken. So zog er auch die Fans mit. Das Flutlicht-Spektakel bei den Generali Open wurde zum Hexenkessel.

Tirante genervt

Je besser die Stimmung wurde, desto angespannter wurde der Argentinier. Beim Stand von 3:3 schnupperte er zwar am Break, doch nach hartem Kampf konnte Thiem sein Aufschlagspiel doch noch durchbringen. Keiner der beiden Protagonisten gab Punkte ab.

Doch dann kam das Schicksalshafte neunte Game. Dominic Thiem geriet früh mit 0:30 in Rückstand. Nach einem bitteren Schlag, der im Netz landete gab es Breakball für Tirante, der den ersten auch gleich zur 5:4-Führung nutzen konnte. Thiem konnte auch im anschließenden Aufschlagspiel seines Gegners kein Break erkämpfen. Unter Applaus nimmt der 30-Jährige Abschied aus Kitzbühel, obwohl unser ehemaliger Tennis-Held am Mittwoch noch im Doppel am Platz stehen darf.