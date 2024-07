Wimbledon hofft auf Semifinal-Kracher Sinner vs. Alcaraz

Nachdem Jannik Sinner (ITA-1) und Carlos Alcaraz (ESP-3) in Wimbledon das Viertelefinale erreicht haben, sind die aktuell beiden besten Tennisspieler der Welt nur mehr einen Sieg vom Semifinal-Duell entfernt.

Titelverteidiger Alcaraz und der Weltranglisten-Erste Sinner ließen am Sonntag das Viertelfinale nichts anbrennen. Alcaraz setzte sich gegen den Franzosen Ugo Humbert mit 6:3,6:4,1:6,7:5 durch. Sinner stoppte den Erfolgslauf des US-Amerikaners Ben Shelton: Er gewann sein Achtelfinale mit 6:2,6:4,7:6(9).

Viertelfinale Sinner - Medwedew

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten acht trifft der Italiener auf den früheren US-Open-Gewinner Daniil Medwedew aus Russland, der durch eine verletzungsbedingte Aufgabe des Bulgaren Grigor Dimitrow bei 5:3 im ersten Satz eine Runde weiter kam. "Ich habe Anfang der Woche mit ihm trainiert. Er hat wirklich gut gespielt. Es wird also hart werden. Ich freue mich darauf. Es ist eine große Herausforderung für mich", sagte Sinner vor der Neuauflage des diesjährigen Melbourne-Endspiels, das er gegen Medwedew in fünf Sätzen gewonnen hatte. "Ich denke immer noch, dass jedes Spiel seine eigene Geschichte hat. In Australien hatten wir zwei verschiedene Spiele in einem Match. Es wird für uns beide schwer werden."

Alcaraz muss noch Tommy Paus ausschalten

Im Halbfinale ist die Begegnung mit Alcaraz möglich, der aber erst gegen den US-Amerikaner Tommy Paul bestehen muss. Paul besiegte den Spanier Roberto Bautista Agut 6:2,7:6(3),6:2.

Favoritinnensterben

Bei den Damen geht das Favoritinnensterben weiter. Coco Gauff, US-Open-Siegerin und Nummer zwei der Setzliste unterlag ihrer formstarken Landsfrau Navarro deutlich 4:6,3:6. Zuvor war bereits die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ausgeschieden, die Nummer drei Aryna Sabalenka musste wegen einer Schulterverletzung aufgeben. Als Topfavoritin verbleibt die Kasachin Jelena Rybakina, die Wimbledon-Siegerin von 2022. Navarro bekommt es nun mit der Paolini zu tun, die Nutznießerin einer Aufgabe von Madison Keys war.

Doppel: Ofner/Weissborn gaben auf.

Wegen Regens begannen die Partien auf den Außenplätzen einmal mehr mit deutlicher Verspätung und wurden bereits nach kurzer Zeit wieder unterbrochen. Die Österreicher Sebastian Ofner und Sam Weissborn gaben im Doppel-Match gegen Sebastian Baez/Dustin Brown (ARG/JAM) beim Stand von 4:3 während einer Regenunterbrechung auf. Grund waren laut Ofners Management "leichte Schulterbeschwerden" beim Steirer. Man wolle "nichts riskieren in Bezug auf (die Turniere in; Anm.) Hamburg und Kitzbühel", hieß es.