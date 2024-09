Miami Dolphins: Erster Saison-Sieg nach Verhaftungs-Drama

Für Tyreek Hill, Star-Receiver der Miami Dolphins hätte der Tag der NFL-Partie gegen die Jacksonville Jaguars nicht turbulenter sein können. Nach einem Verhaftung-Skandal, einem entscheidenden Touchdown, sowie dem ersten Sieg der Saison wird dem 30-Jährigen dieser Tag wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Eigentlich war Hill vor dem Match nur auf dem Weg ins Stadion gewesen, als das Drama seinen Lauf nahm. Der US-Amerikaner soll an einem Verkehrsvorfall beteiligt gewesen sein, wurde deshalb von der Polizei angehalten und in Handschellen abgeführt. Auch Mitspieler Calais Campbell wurden bei seinem Versuch zu helfen, Handschellen angelegt. Der ganze Vorfall ist auf einem Video zu sehen, das derzeit auf der Social-Media-Plattform X viral geht.

Tyreek Hill getting arrested in his way in to a NFL game in 2024 was ABSOLUTELEY on my bingo card. Im very good at bingo pic.twitter.com/KgEZhTaDBG