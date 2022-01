Countdown: Noch 9 Tage bis Olympia

Der Countdown läuft: Am Mittwoch wird unser Team in der Hofburg verabschiedet.

Noch neun Mal schlafen, dann werden die 24. Olympischen Winterspiele in Peking feierlich eröffnet. Österreich entsendet 106 Athletinnen nach China - das zweitgrößte Aufgebot nach jenem bei den Spielen 2014 in Sotschi. Das Ziel: "Reich bepackt nach Hause fahren", sagt ÖOC-Präsident Karl Stoss. Der Traum ist ein Medaillenrekord: Der bisherige mit 23 datiert von Turin 2006. Vor vier Jahren in Pyeongchang gab es 14, 2014 in Sotschi 17.

So laufen die finalen Tage vor China-Spielen

Am Mittwoch werden unsere Stars in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedet, am Freitag hebt der ÖOC-Charter mit 49 Athletinnen nach China ab. Viele andere sind am Wochenende im finalen Weltcup-Einsatz, ehe die Spiele ab 4. Februar richtig losgehen können.