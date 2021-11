0:3 – Capitals von Graz gestoppt

Der Erfolgslauf der Vienna Capitals ging nach sechs Siegen in Serie zu Ende. Die Wiener mussten sich ersatzgeschwächt den Graz 99ers mit 0:3 geschlagen geben.

Ohne Sheppard, Prapavessis (beide krank) und Karlsson (verletzt) fanden die Caps im ersten Spiel nach der Länderspielpause überhaupt nicht in die Partie. Es gab kaum Offensiv-Aktionen der Wiener, nur Sutter (11.) und Meyer (17.) fanden Chancen vor. Auf der Gegenseite sorgte Kainz für das 1:0 der Grazer (15.). „Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen, so als wären wir noch im Bus gesessen. Wir waren glücklich, dass wir nur 0:1 zurücklagen“, fand Coach Barr klare Worte.

Die Caps konnten sich zwar steigern, richtig gefährlich wurde es aber vor dem Graz-Tor nur selten. Hartl (24.) und Meyer (30.) verpassten den Ausgleich. Und nach nur 21 Sekunden im letzten Abschnitt konnte Gordon im Powerplay auf 2:0 für die Steirer erhöhen (41./PP). Als die Caps ohne Goalie Kickert alles riskierten, traf Martin noch zum 0:3-Endstand ins leere Tor (60./SH). Barr: „Wir haben nicht viele Chancen herausgespielt. Es war so, als wären wir noch im Urlaub gewesen.“

Damit endete der Caps-Erfolgslauf nach sechs Siegen in Serie. Und erstmals seit neun Partie bzw dem 9. Oktober (2:3 in Innsbruck) gab es keine Punkte für die Mannschaft von Coach Barr. Schon am Samstag (19.15 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen Dornbirn weiter.