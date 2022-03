0:4 - Capitals stehen vor dem Aus

Red Bull Salzburg ist am besten Weg ins Endspiel: Die Bullen besiegen die spusu Vienna Capitals in der Halbfinal-Serie erneut, jetzt fehlt ihnen noch ein Sieg für den Aufstieg. Fehervar kann gegen den VSV auf 2:1 stellen.

Jetzt wird es ganz schwierig für die spusu Vienna Capitals: Die Wiener verloren auch das dritte Halbfinal-Duell mit Salzburg und stehen vor dem Saison-Aus. Dabei konnten sie am Montag wieder auf Coach Barr, Goalie Starkbaum, Piff und Meyer (alle zuletzt wegen Corona out) setzen. Antal und Kromp fielen verletzt aus.

Im Tor begann Kickert und der sah beim 0:1 von Dalhuisen nicht gut aus - ein früher Schock für die Caps (4.). Zwar hatten Meyer (4.), Sutter (11.) und Hartl (11.) gute Chancen, doch Salzburg bestimmte das Spiel. Kickert bewahrte seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand, dann war auch er machtlos. Raffl (31.) und Hochkofler (35.) erhöhten auf 3:0. Die Caps zeigten kein gutes Spiel, haderten auch mit den schwachen Referees Nikolic und Trilar. Ein Beispiel: Kanzig attackierte Meyer, der wehrte sich, Pallestrang ging dazwischen, aber nur Meyer musste auf die Strafbank. Das folgende Powerplay nützte Wukovits zum 4:0 (40.).

Die Caps gaben im Schlussabschnitt zwar nicht auf, doch Salzburg ließ nichts mehr anbrennen. Am Mittwoch haben die Bullen in Wien schon den ersten Matchpuck und könnten die Serie mit einem weiteren Erfolg für sich entscheiden.

Fehervar-Doppelschlag innerhalb von 8 Sekunden



In Villach schnappte sich Fehervar den zweiten Sieg in Folge: Die Ungarn zeigten ein starkes Auswärtsspiel und führten nach 28 Minuten bereits mit 3:0. Der zweite und dritte Treffer fielen dabei innerhalb von nur acht Sekunden. Am Ende gab es einen 4:0-Erfolg und die 2:1-Führung in der Halbfinal-Serie.