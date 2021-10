KAC um Aufstieg, Salzburg um Gruppensieg

Red Bull Salzburg kann sich am Dienstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) den Gruppensieg in der Champions Hockey League (CHL) holen.

Die Salzburger haben alle vier bisherigen Spiele gewonnen und würden mit einem Heimsieg gegen den ICE-Ligarivalen HCB Südtirol schon vor dem letzten Spiel am 12. Oktober in Bozen Platz eins fixieren. Sowohl Salzburg als auch Bozen sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, die Auslosung erfolgt am Freitag (12.00 Uhr).

Am Mittwoch (18.30/live ORF Sport +) will der KAC nachziehen. Österreichs Eishockey-Meister führt die Gruppe G mit vier Siegen (10 Punkte) deutlich vor Donbass Donezk und Rungsted (je 5) an. Der KAC kann mit einem Erfolg in der Ukraine alles klar machen und hätte im Falle einer Niederlage am 13. Oktober im Heimspiel gegen Donezk eine weitere Chance für den Aufstieg ins Achtelfinale.