›Do-or-Die‹-Spiele haben speziellen Reiz

Eine alte Play-off-Weisheit besagt: Der vierte Sieg in einer ­Serie ist immer der schwierigste.

Da ist natürlich etwas dran, denn vor allem für die Mannschaft, die zurückliegt, steht die ganze Saison auf dem Spiel. Jeder will nochmal alles zeigen, seine beste Leistung abrufen. Da fährst du voll drauf, aber auf der anderen Seite darfst du dir keine Fehler erlauben. Die Nervosität könnte beim ein oder anderen schon etwas größer sein. Ich bin überzeugt davon, dass der KAC und Laibach noch etwas aggressiver agieren werden, von diesen Mannschaften werden wir das beste Eishockey und höchsten Einsatz sehen.

Capitals und VSV haben viel Erfahrung

Bei den Vienna Capitals und Villach sind aber so viele Profis am Werk, die haben jede Menge Erfahrung. Sheppard, Lakos, Fraser oder Hughes haben schon einige Play-off-Serien in den Beinen und wissen ganz genau, worauf es in so einem Spiel ankommt. Die Caps und der VSV haben bereits drei Siege, sie werden so weiterspielen wie bisher. Vielleicht ein paar kleine Umstellungen, aber sonst gibt es denselben Plan. Ich freue mich schon, denn „Do-or-Die“-Spiele haben einen speziellen Reiz.