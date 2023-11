Eishockey-Olympiasieger & Ex-NHL-Star tot in Badewanne gefunden

Die Eishockeywelt trauert um den ehemaligen tschechischen Goalie Roman Cechmanek. Der Olympiasieger von 1998 ist mit 52 Jahren in seiner Heimat gestorben.

Roman Cechmanek ist am Sonntag tot in der Badewanne seiner Wohung in Vsemina, im Osten Tschechiens, von seinem Bruder gefunden worden. Die Todesursache ist bislang unklar, Fremdeinwirkung wurde von der Polizei aber ausgeschlossen. In kürzester Zeit verbreiteten sich Gerüchte die von einem Herzinfarkt bis hin zu einer Überdosis Drogen reichen.

Der Höhepunkt von Cechmaneks Karriere war von 2000 bis 2004, als er in der NHL insgesamt 235 Spiele für die LA Kings und Philadelphia Flyers absolvierte. Mit der tschechischen Nationalmannschaft wurde er 1996, 1999 und 2000 Weltmeister. Bei den olympischen Spielen 1998 in Nagano war er teil der Gold-Mannschaft.

Alleine in den vier Jahren in Nordamerika casthe der Goalie rund 8,5 Millionen Dollar. Allerdings verprasste er das Geld nach seinem Karriereende extrem schnell. Er häufte derart hohe Schulden bei Banken und Teamkollegen an, dass er sogar zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde.