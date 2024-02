Eishockey-Star Rafael Rotter antisemitisch beleidigt

Beim Spiel gegen Lustenau kam es zum verbalen Übergriff gegen den ehemaligen Vienna-Capitals-Star.

In einer Pressemittelung schildern die Kitzbühel Adler wie folgt den Vorfall: "Unser Spieler Rafael Rotter wurde am Donnerstagabend beim Gastspiel in Lustenau in der 39. Minute Opfer einer antisemitischen Beleidigung, ausgegangen von einem Gegenspieler. Nur im Sinne des Sports verzichtete das Team von Headcoach Marco Pewal auf ein vorzeitiges Verlassen der Eisfläche und setzte das wichtige Spiel im Kampf um die Pre-Playoffs fort".

Öffentliche Entschuldigung gefordert

Um welchen Lustenau-Spieler es sich handelt, wurde seitens der Verantwortlichen der Alps Hockey League und des EHC Lustenau nicht veröffentlich. Kitzbühel fordert in der Stellungnahme eine öffentliche Entschuldigung.