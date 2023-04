Finaler Showdown um den ICE-Titel

Nach zwei vergebenen "Matchpucks" kämpft Red Bull Salzburg gegen ein Deja-vu.

Im Showdown um den Titel in der ICE-Eishockeyliga am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Salzburger in der mit 6.800 Fans ausverkauften Eiswelle von Bozen bestehen, um im dritten Versuch erstmals ein Finalduell mit dem HCB Südtirol für sich zu entscheiden. "Wir wissen, dass wir besser spielen können", meinte Bullen-Trainer Matt McIlvane nach der 3:4-Heimniederlage am Dienstagabend.

Bozen stellte mit dem Sieg in der "best of seven"-Serie auf 3:3 und erzwang zum dritten Mal nach 2014 und 2018 ein Entscheidungsspiel gegen Salzburg um den Titel. 2014, in ihrer ersten Saison in der Liga, gingen die Südtiroler in der "best of five"-Serie mit 2:0 in Führung, Salzburg schaffte den Gleichstand, musste sich aber im fünften Spiel zu Hause durch ein Tor von Ziga Pance in der 72. Minute mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. In der "best of seven"-Serie vier Jahre später hatten die Bullen zwei "Matchpucks" und vergaben diese mit einem 3:6 in Bozen und einer 2:3-Niederlage in der eigenen Halle.

"Wir werden eine neue Geschichte schreiben, und die wird damit enden, dass Salzburg Meister ist", gab sich Wukovits vor der Reise nach Südtirol zuversichtlich. "In Spiel sechs waren es eher unsere Fehler, da müssen wir uns selber an der Nase nehmen. Wir müssen geradliniger und einfacher spielen. Ich bin positiv eingestellt. Wir haben viel Charakter in der Kabine, sind sehr zuversichtlich", erklärte er.

Raffl optimistisch

Auch Kapitän Thomas Raffl - mit 545 Liga-Scorerpunkten einen Zähler hinter Salzburgs Rekordmarke - ist optimistisch, dass Salzburg die Liga zum achten Mal gewinnt: "In drei Spielen haben wir die Sachen richtig gemacht, da müssen wir anknüpfen, dann haben wir eine sehr gute Chance, zu gewinnen. Nun heißt es noch einmal volle Konzentration." Für Stürmer Paul Huber ist das Verteidigungsverhalten der Erfolgsschlüssel: "Wir müssen wieder zu unserem starken Defensivspiel zurückfinden. Wir dürfen den Bozenern keine Zeit geben, weil sie viel Speed und Skill haben."

Bozen hat die Liga bisher zweimal gewonnen - jeweils in einem Entscheidungsspiel gegen Salzburg. Ein gutes Omen für die Salzburger könnte sein, dass sie ihre bisherigen Meistertitel durchwegs auswärts fixiert haben. Nun geht es gegen die Südtiroler anders als vor neun und fünf Jahren entscheidend auswärts zur Sache.