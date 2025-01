KAC gewinnt 4:0 bei Fehervar und übernimmt die Tabellenführung

Der KAC hat sich mit einem klaren 4:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Fehervar an die Spitze der ICE Hockey League gesetzt. Auch Salzburg, die Vienna Capitals und der VSV durften jubeln.

Der KAC hat das Spitzenspiel der ICE Hockey League gegen Fehervar am Dienstagabend mit 4:0 gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. In Szekesfehervar legten die Klagenfurter bereits im ersten Drittel den Grundstein für den Erfolg. Jan Mursak (14.) und Nicholas Petersen (18.) brachten die „Rotjacken“ früh in Führung. Mathias From erhöhte zu Beginn des Mitteldrittels auf 3:0 (22.), ehe Petersen in der Schlussphase den Endstand markierte (57.).

Salzburg mit Mühe, aber erfolgreich

Red Bull Salzburg musste beim Schlusslicht Innsbruck lange kämpfen, siegte am Ende jedoch deutlich mit 6:2. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf sorgten Benjamin Nissner, Andrew Rowe, Florian Baltram und Leon Kolarik im Schlussdrittel für klare Verhältnisse. Die Salzburger schoben sich damit auf Platz drei vor und liegen vier Punkte hinter dem neuen Leader KAC, haben aber zwei Spiele weniger absolviert.

Weitere Ergebnisse: Caps, 99ers und VSV siegen

Die Vienna Capitals holten einen wichtigen 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Pustertal. Matchwinner war Jeremy Gregoire, der das entscheidende Tor in der Overtime erzielte. Die Grazer 99ers festigten mit einem 4:2-Heimsieg gegen die Pioneers Vorarlberg ihren fünften Tabellenplatz. Der VSV setzte sich in einer spannenden Partie mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Black Wings Linz durch und zog punktemäßig mit dem Tabellensechsten gleich.