KAC trennt sich von Langzeit-Coach Matikainen

Der KAC und der zweifache Meister-Trainer Petri Matikainen gehen nach fünf Saisonen getrennte Wege. Österreichs Eishockey-Rekordmeister vermeldete am Donnerstag die Auflösung des bis 2023/24 laufenden Arbeitsverhältnisses.

General Manager Oliver Pilloni bedankte sich ausführlich beim 56-jährigen Finnen und sprach von einer "gewissen Abnützung", die eingetreten sei und neue Impulse nötig mache.

"Um diese zu setzen, gab es mehrere Ansätze, da der einheimische Stamm unserer Mannschaft aber in wesentlichen Teilen erhalten bleiben wird, nehmen wir die Veränderungen an der Position des Trainers vor", erklärte Pilloni.

In der abgelaufenen ICE-Saison scheiterte der KAC im Halbfinale am späteren Meister Salzburg. Matikainens Amtszeit war die zweitlängste eines Cheftrainers in Klagenfurt und von den Meistertiteln 2019 und 2021 geprägt. Von den 294 Spielen, in denen der als begnadeter Motivator geltende Matikainen an der Bande stand, gewannen die "Rotjacken" 173.

"Wir sind in den vergangenen Wochen zur gemeinsamen Entscheidung gelangt, dass der Klub und ich in unterschiedlichen Richtungen in die Zukunft gehen sollten", wurde Matikainen zitiert. "Es war eine gute Zeit und wir gehen als Freunde auseinander." Der KAC teilte mit, dass auf Matikainens Ära "stets mit Hochachtung und Respekt zurückgeblickt werden" wird.