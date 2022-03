Kalla: ''Nicht in Euphorie verfallen''

Vienna-Capitals-Manager Franz Kalla im oe24-Interview über ...

... den Check und die Sperre von Charlie Dodero:

Wir haben Gremien und die haben entschieden. Wir halten uns nicht damit auf, das würde auch keinen Sinn machen. Wir konzentrieren uns auf das fünfte Spiel.

... die bisherige Serie: Ich bin wirklich stolz auf ­unser Team, wie sich die Jungs reinschmeißen und mit welcher Leidenschaft sie spielen. Die Serie ist extrem eng, auf hohem Niveau und jedes Spiel hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Es könnte also auch 1:3 stehen, deshalb ist es wichtig, dass wir bei unserem Plan bleiben und nicht in Euphorie verfallen. Das wäre nicht angebracht.

... Genugtuung nach der vielen Kritik im Sommer: Dafür ist in diesem Job kein Platz und wäre auch falsch. Fans, die sich kritisch geäußert haben, können sich ihre eigene Meinung bilden. Ich freue mich einfach für die Jungs und über ihre Entwicklung.

... Coach Dave Barr und seinen Vertrag: Im Moment ist das kein Thema. Es wäre nicht gut, wenn wir jetzt den Fokus verlieren und wir uns um andere Dinge kümmern. Fakt ist, dass wir über die Leistungen natürlich sehr glücklich sind. Mir ist lieber, er konzentriert sich auf die Mannschaft. Alles andere wird noch kommen.